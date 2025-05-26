Генпрокуратура требует в доход государства активы экс-мэра Владивостока

Как указано на сайте суда, заместитель генерального прокурора РФ подал иск «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”. В числе ответчиков значатся Николаев, Виктория Николаева, еще физических лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО “Атлантикс”, учредителем которой является экс-мэр. Учредителем ряда компаний из списка ответчиков является Раиса Николаева.