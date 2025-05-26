Танцующий медведь из Тунгусского заповедника покорил интернет

Видео с косолапым покорило все соцсети.
В Тунгусском заповеднике медведь продемонстрировал впечатляющий танец у дерева, что стало настоящей сенсацией в социальных сетях. Видео, запечатленное на фотоловушку, быстро завирусилось и привлекло внимание пользователей.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, медведь «танцевал» у самого популярного дерева среди своих сородичей, за которое ведется настоящая борьба. Специалисты отметили, что хищники метят деревья, чтобы сигнализировать другим о своем статусе и контроле над территорией. Наибольшая активность маркировки наблюдается в период гона.
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