Танцующий медведь из Тунгусского заповедника покорил интернет

Как сообщили в пресс-службе заповедника, медведь «танцевал» у самого популярного дерева среди своих сородичей, за которое ведется настоящая борьба. Специалисты отметили, что хищники метят деревья, чтобы сигнализировать другим о своем статусе и контроле над территорией. Наибольшая активность маркировки наблюдается в период гона.