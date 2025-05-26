Майк Тайсон может провести бой в Казахстане — планируется поединок с Фёдором Емельяненко

Майк Тайсон, которому в июне исполнится 59 лет, завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Он провёл 58 боёв, одержал 50 побед, из них 44 нокаутом, и потерпел 7 поражений. В 2023 году он выходил на ринг в выставочном поединке против блогера и боксера Джейка Пола, проиграв решением судей.