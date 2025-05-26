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Майк Тайсон может провести бой в Казахстане — планируется поединок с Фёдором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон может выйти на ринг в Казахстане против легенды смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

Источник: instagram/miketyson

Информацию подтвердил президент бойцовской лиги Alash Pride Алимжан Бектаев на пресс-конференции в Астане. По его словам, переговоры с представителями обоих спортсменов уже начались, а проведение поединка запланировано на декабрь 2025 года.

В наших планах организовать бой Майка Тайсона с Фёдором Емельяненко. Работа в этом направлении уже ведётся. Хотим сделать это частью большого турнира.

сообщил Бектаев

Майк Тайсон, которому в июне исполнится 59 лет, завершил профессиональную карьеру в 2005 году. Он провёл 58 боёв, одержал 50 побед, из них 44 нокаутом, и потерпел 7 поражений. В 2023 году он выходил на ринг в выставочном поединке против блогера и боксера Джейка Пола, проиграв решением судей.

Фёдор Емельяненко, один из самых титулованных бойцов в истории ММА, завершил карьеру в 2023 году. За свою карьеру он провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед.

Если бой состоится, он станет одним из самых ожидаемых спортивных событий года в Казахстане и может привлечь внимание зрителей по всему миру.