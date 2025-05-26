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В Новосибирской области части семей с детьми с 1 июня повысят выплаты

Увеличение ждет тех, кому необходимо продлить пособие.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с 1 июня части семей с детьми могут повысить размер единого пособия. Увеличение ждет тех, у кого заканчивается срок получения выплат и требуется их продление.

— При продлении пособия комплексная оценка нуждаемости проводится заново, поэтому его размер может измениться, — сообщили в пресс-службе СФР по Новосибирской области.

Напомним, что единое пособие назначается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. В Новосибирской области в 2025 году этот «порог» составляет 17 378 рублей. Единое пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов от этой суммы.