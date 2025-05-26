В Новосибирской области части семей с детьми с 1 июня повысят выплаты

Напомним, что единое пособие назначается семьям, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. В Новосибирской области в 2025 году этот «порог» составляет 17 378 рублей. Единое пособие может составлять 50, 75 или 100 процентов от этой суммы.