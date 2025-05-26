Во Владивостоке состоялся первый выпуск балетной элиты страны

Первый выпускной концерт филиала Московской государственной академии хореографии во Владивостоке прошел на сцене Приморской сцены Мариинского театра. Уникальное отделение старейшего образовательного учреждения искусства страны открылось в приморской столице по поручению президента Владимира Путина в 2020 году.
В 2025 году филиал академии представили во всем блеске семеро выпускниц. Вместе с другими юными звездами они показали программу, составленную из шедевров балета — от классики до модерна. Концерт прошел при поддержке Министерства культуры и архивного дела.
Академия является филиалом одной из лучших и стариннейших балетных школ мира, Московской государственной академии хореографии, которая ведёт свою историю с 23 декабря 1773 года, с открытия Московского Воспитательного дома, учреждённого Манифестом императрицы Екатерины II.
«Сегодня очень важный день для меня и моих выпускниц, — сказала педагог-хореограф, заместитель директора по творческой работе филиала МГАХ во Владивостоке Елена Лырчикова. — Это первый выпуск в истории трех филиалов учреждения — Владивостока, Калининграда и Кемерово».
Все выпускницы за годы обучения достигли наивысших показателей. К концерту начали готовиться за год.
«Номера подбирали под учениц, чтобы каждая могла себя проявить. Они исполняют классику, народно-сценические номера и модерн. Сегодняшний концерт для них — это путевка в жизнь», — добавила Елена Лырчикова.
«Наши выпускницы после окончания филиала Академии планируют устроиться работать в разные театры страны, есть предложение и от приморской Мариинки. Перед профессиональными артистками балета открыта вся страна и даже мир, потому что русский балет — это национальное достояние, русская школа балета — одна из лучших, и у девушек большой выбор», — обозначил главный балетмейстер филиала МГАХ во Юрий Выскубенко.
«В танце — вся моя жизнь. Не верится, что закончилась учеба, но, с другой стороны, хочется делать шаги дальше. Впечатления — волшебные. Обдумываю разные предложения, но буду рада, если примут в коллектив Приморской сцены Мариинского театра», — поделилась Арина Гнатко, выпускница III курса.
Выпускной концерт собрал жемчужины классического балетного искусства. Это сюита из балета «Шопениана», фрагменты из балетов «Щелкунчик» Чайковского и «Дон Кихот» Минкуса. Зрителей покорили цыганочки из балета Цезаря Пуни «Эсмеральда», ученики младших и средних классов, трогательно и старательно показавшие «Танец маленьких лебедей» и «Танец амурчиков». Выпускницы блистательно выступили в большинстве номеров, став на время концерта для публики образцами красоты и грации.
Сегодня в образовательном учреждении идет прием документов на поступление. У талантливых ребят редкая возможность бесплатного обучения у мастеров балета. Сейчас в Академии азы мирового искусства постигает более 60 учеников. В следующем учебном году их будет больше.