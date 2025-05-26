Во Владивостоке состоялся первый выпуск балетной элиты страны

«Наши выпускницы после окончания филиала Академии планируют устроиться работать в разные театры страны, есть предложение и от приморской Мариинки. Перед профессиональными артистками балета открыта вся страна и даже мир, потому что русский балет — это национальное достояние, русская школа балета — одна из лучших, и у девушек большой выбор», — обозначил главный балетмейстер филиала МГАХ во Юрий Выскубенко.