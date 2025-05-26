Последняя неделя мая на Южном Урале начнется с потепления

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, днем порывы до 13.
День Ангела сегодня, 26 мая, у Александра, Василия, Гавриила, Георгия, Гликерии, Ефима, Ивана, Ирины, Макара, Никифора, Сергея, Тараса, Феодосия, Христофора.
Между прочим, 26 мая 2025 года отмечают день Лукерьи Комарницы. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не следует плакать. Тот, кто начнет лить слезы, до конца года будет рыдать.