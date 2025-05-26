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Последняя неделя мая на Южном Урале начнется с потепления

В понедельник, 26 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 14.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 77% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Вечерний Челябинск

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду, днем порывы до 13.

День Ангела сегодня, 26 мая, у Александра, Василия, Гавриила, Георгия, Гликерии, Ефима, Ивана, Ирины, Макара, Никифора, Сергея, Тараса, Феодосия, Христофора.

Между прочим, 26 мая 2025 года отмечают день Лукерьи Комарницы. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае не следует плакать. Тот, кто начнет лить слезы, до конца года будет рыдать.