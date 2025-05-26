Какая погода будет в Казахстане 26 мая

На большую часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь. В центре, востоке, юго-востоке ожидаются град, шквал. Лишь на западе, северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке РК с пыльной бурей, в ночные и утренние часы — туман.