Какая погода будет в Казахстане 26 мая

На большую часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь. В центре, востоке, юго-востоке ожидаются град, шквал. Лишь на западе, северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке РК с пыльной бурей, в ночные и утренние часы — туман.
Ночью в Северо-Казахстанской, Костанайской, на севере, востоке Актюбинской, западе, севере, востоке Акмолинской, западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей, на севере области Улытау ожидаются заморозки 1−6 градусов.
На севере, в центре области Жетысу, на западе Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на востоке Павлодарской, на севере, юге Жамбылской, на востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Атырауской, на юге Туркестанской, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, юго-востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке области Жетысу, на юге области Абай, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.