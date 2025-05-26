Стало известно число россиян, вернувшихся с подконтрольных Украине территорий

Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории.
С начала специальной военной операции в результате 39 обменов с территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены порядка 4 500 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.
«Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории во время 39 обменов с начала специальной военной операции», — сообщает агентство ТАСС. Информация основана на данных, предоставленных военным ведомством.
По информации журналистов, общее число возвращенных россиян с начала СВО составляет не менее 4 492 человек. Из этого числа тысяча граждан были освобождены в ходе самого масштабного на текущий момент обмена, который состоялся в период с 23 по 25 мая.