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Стало известно число россиян, вернувшихся с подконтрольных Украине территорий

С начала специальной военной операции в результате 39 обменов с территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены порядка 4 500 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.

Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории.

С начала специальной военной операции в результате 39 обменов с территории, находящейся под контролем Украины, были возвращены порядка 4 500 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Минобороны России.

«Около 4,5 тысячи россиян возвращены с подконтрольной Украине территории во время 39 обменов с начала специальной военной операции», — сообщает агентство ТАСС. Информация основана на данных, предоставленных военным ведомством.

По информации журналистов, общее число возвращенных россиян с начала СВО составляет не менее 4 492 человек. Из этого числа тысяча граждан были освобождены в ходе самого масштабного на текущий момент обмена, который состоялся в период с 23 по 25 мая.