Гидрометцентр предупредил москвичей об опасной жаре 26 мая

Метеоролог отметил, что столь высокая температура может вызвать дискомфорт у жителей мегаполиса, особенно в условиях плотной городской застройки. При этом за пределами Москвы, где расположены леса и водоемы, жара не несет такой опасности, как в городе. В связи с этим жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и следить за состоянием здоровья.