Фон дер Ляйен: ЕС готов ускорить переговоры с США по торговой сделке

Она отметила, что между ЕС и США сложились «самые важные и тесные торговые отношения» и что европейские страны готовы оперативно и решительно продвигать переговоры по торговой сделке. Фон дер Ляйен также добавила, что для достижения «хороших результатов» потребуется время до 9 июля.