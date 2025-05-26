Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 25 мая, поделилась в соцсетях новостями о «хорошем» телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Она отметила, что между ЕС и США сложились «самые важные и тесные торговые отношения» и что европейские страны готовы оперативно и решительно продвигать переговоры по торговой сделке. Фон дер Ляйен также добавила, что для достижения «хороших результатов» потребуется время до 9 июля.
— Для достижения хорошей сделки нам потребуется время до 9 июля, — написала глава ЕК в соцсети X.
После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил главам Евросоюза (ЕС) и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не планирует вводить новые санкции против России.
В свою очередь лидеры европейских стран выразили удивление по поводу позиции Трампа, отказавшегося от введения новых санкций против России после телефонных переговоров с президентом Владимиром Путиным. По словам политиков, это стало крупной победой России.