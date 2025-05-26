Боец «Добрый» рассказал, как начинался штурм «Азовстали»

«На “Азовстали” засели националисты. Враги подбили нашу бронемашину. Погиб наш товарищ Шилин, и “Афоня” с “Валиком” получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Чтобы добить противника, нам надо было зайти на территорию завода и, так сказать, завершить свою работу», — передает РИА «Новости» слова «Доброго».