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Боец «Добрый» рассказал, как начинался штурм «Азовстали»

Российские подразделения несли потери при штурме завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал российский боец с позывным «Добрый».

Воин вспомнил бои за город.

Российские подразделения несли потери при штурме завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал российский боец с позывным «Добрый».

«На “Азовстали” засели националисты. Враги подбили нашу бронемашину. Погиб наш товарищ Шилин, и “Афоня” с “Валиком” получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Чтобы добить противника, нам надо было зайти на территорию завода и, так сказать, завершить свою работу», — передает РИА «Новости» слова «Доброго».

Уточняется, что участник боев за Мариуполь сейчас служит в спецполку МВД в Донецкой Народной Республике. За освобождение города он имеет награды.

После освобождения Мариуполя началось его восстановление. Уже в 2022 году на городских стройках трудилось 38 тысяч человек.