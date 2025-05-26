Синоптик Ильин: в конце мая в Московской области ожидается аномальная жара

«Максимальное значение температуры будет достигать 25−30 градусов тепла. В отдельных районах Московской области может подняться выше 30 градусов. Облаков практически не будет. Сухая, солнечная погода, блокирующая антициклон на европейской территории России, очень хорошо удерживает все попытки западных циклонов и атмосферных фронтов прорваться сюда», — объяснил синоптик.