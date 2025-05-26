Синоптик Ильин: в конце мая в Московской области ожидается аномальная жара

Последняя неделя мая в Москве и области будет жаркой. Как отметил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в отдельных районах температура может превысить 30-градусную отметку.
«Максимальное значение температуры будет достигать 25−30 градусов тепла. В отдельных районах Московской области может подняться выше 30 градусов. Облаков практически не будет. Сухая, солнечная погода, блокирующая антициклон на европейской территории России, очень хорошо удерживает все попытки западных циклонов и атмосферных фронтов прорваться сюда», — объяснил синоптик.
Ранее Ильин сообщил о том, что лето 2025 года в России может принести новые температурные рекорды. По его словам, жара превысит климатическую норму на 3−8 градусов.