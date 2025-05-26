Бастрыкин поручил привлечь к ответственности осквернившего флаг России певца

Ранее панк-рок-группа Bloodhound Gang приехала на фестиваль «Кубана» в Краснодарский край. По дороге музыканты дали концерт в Одессе. Перед выступлением бас-гитарист группы Эвил Джаред Хасселхофф под аплодисменты публики засунул российский триколор в штаны и, вытащив, кинул в зал. Украинский флаг тоже пострадал — басист справил на него нужду прямо на сцене.