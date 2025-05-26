Бастрыкин поручил привлечь к ответственности осквернившего флаг России певца

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после надругательства над государственным флагом России на концерте в Грузии. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.
«Глава СК России поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации. Председатель СКР поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело с целью привлечения виновных к установленной законом ответственности», — указали в ведомстве.
В ведомстве уточнили, о том, что в Грузии во время песенного фестиваля один из исполнителей надругался над российским флагом. О произошедшем сообщили СМИ.
Речь идет о грузинском певце Эрекле Гецадзе. На фестивале Tbilisi Open Air он бросил флаг на пол и имитировал мочеиспускание на него. Видео инцидента опубликовали зрители.
Примечательно, что так называемый артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
Скандальную историю прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку.
Настоящие грузины, напомнила дипломат, воспитанные и знающие историю нашего общего прошлого, с гордостью ассоциируют себя с российским триколором.
Ранее панк-рок-группа Bloodhound Gang приехала на фестиваль «Кубана» в Краснодарский край. По дороге музыканты дали концерт в Одессе. Перед выступлением бас-гитарист группы Эвил Джаред Хасселхофф под аплодисменты публики засунул российский триколор в штаны и, вытащив, кинул в зал. Украинский флаг тоже пострадал — басист справил на него нужду прямо на сцене.
Позже, уже в бизнес-зале аэровокзала Анапы между музыкантами скандальной группы и местными казаками произошла стычка. После короткой словесной перепалки началась драка. Сотрудники полиции сразу попытались разнять их. Казаки пытались задушить бас-гитариста американским флагом, после неудачной попытки флаг был порван на глазах у музыкантов.
В итоге на территории России скандальные музыканты пробыли менее часа. Непрямым рейсом их отправили на родину.