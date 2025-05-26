Мэр Иркутска проверил ход благоустройства северной части острова Юность

Проект разрабатывался при участии ветеранов ВМФ. По результатам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году, общественная территория набрала почти шесть тысяч голосов.
«Благоустройство северной части острова Юность — один из самых масштабных и сложных проектов этого года. Сделаем открытую террасу с видом на воду. Также тут появятся информационные стенды, посвященные истории иркутского флота. На них будут отражены основные вехи его развития: начиная от учреждения Иркутского адмиралтейства, созданного в 1754 году и управлявшего морскими делами на четырех морях, и заканчивая современным флотом — изображениями судов, имеющих непосредственное отношение к Иркутску, которыми мы по праву можем гордиться», — отметил мэр города Руслан Болотов.
Здесь будет размещена площадка в виде палубы с металлической мачтой и парусом. Открыть новое общественное пространство планируют в октябре 2025 года.
В рамках реализации проекта проведут комплексные мероприятия, включающие подготовку территории, создание зоны с террасами, монтаж вертикального подъемника, предназначенного для маломобильных граждан.
«В 2020 году мы разработали проект и подали заявку на участие в федеральной программе “Формирование комфортной городской среды”. Собирая подписи горожан, рассказывая им о важности преобразований, мы сумели объединить усилия для достижения общей цели. В 2021 году наш проект поддержало около шести тысяч человек: столько голосов удалось собрать благодаря активному участию жителей города. Их поддержка стала главным фактором успеха», — отметил Юрий Никонов.
«Подобные общественные пространства могут появляться и дальше, если каждый иркутянин проявит активность и поддержит идеи, представленные на голосовании ФКГС, которое проходит прямо сейчас», — добавил Сергей Лысевский.
До 12 июня каждый житель областного центра старше 14 лет может принять участие в голосовании на портале «Госуслуги». Сейчас выбирают территории для благоустройства в 2026 году. В списке представлено 11 объектов, необходимо поддержать один из них, напоминает пресс-служба администрации города.