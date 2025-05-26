Мэр Иркутска проверил ход благоустройства северной части острова Юность

«Благоустройство северной части острова Юность — один из самых масштабных и сложных проектов этого года. Сделаем открытую террасу с видом на воду. Также тут появятся информационные стенды, посвященные истории иркутского флота. На них будут отражены основные вехи его развития: начиная от учреждения Иркутского адмиралтейства, созданного в 1754 году и управлявшего морскими делами на четырех морях, и заканчивая современным флотом — изображениями судов, имеющих непосредственное отношение к Иркутску, которыми мы по праву можем гордиться», — отметил мэр города Руслан Болотов.