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Вильфанд: температура воды в озерах и прудах Подмосковья достигнет +20 градусов

Температура воды в водоемах Московской области в последнюю неделю мая будет постепенно повышаться.

Температура воды в водоемах Московской области в последнюю неделю мая будет постепенно повышаться. К выходным показатели могут достичь +20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что важную роль в повышении температуры воды играет отсутствие холодных ночей. При этом он указал, что пока еще вода в озерах и прудах Подмосковья прохладная и некомфортная для купания.

В то же время Вильфанд добавил, что постепенно прогревается вода и на юге — в Черном море. Однако раньше всего купальный сезон стартует, скорее всего, в Азовском море.

В понедельник воздух в Москве может раскалиться до +30 градусов. Это создает риски для здоровья жителей столицы, предупредил Вильфанд.