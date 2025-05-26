Родком с подвохом: аферисты начали интересоваться школьной жизнью

В качестве примера сотрудники полиции упоминают темы, касающиеся оценки качества питания в школьной столовой, а также организации внеклассных мероприятий. Чтобы проголосовать, мошенники требуют пройти авторизацию через персональный аккаунт, указав ввод логина и пароля. Введенные на фишинговом ресурсе данные немедленно оказываются в распоряжении злоумышленников. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для осуществления мошеннических действий в отношении подписчиков, друзей и членов семьи пользователя.