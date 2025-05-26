Родком с подвохом: аферисты начали интересоваться школьной жизнью

Мошенники рассылают сообщения от имени аккаунта родительского комитета или активиста.
В России злоумышленники реализуют схему хищения учетных данных родителей учеников, выдавая себя за организаторов опроса, посвященного вопросам школьной жизни. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Аферисты рассылают сообщения от имени аккаунта родительского комитета или активиста. В них содержится ссылка на сайт мошенников, где родителей учеников просят проголосовать по тем или иным вопросам школьной жизни», — говорится в сообщении ведомства. Их слова передает ТАСС.
В качестве примера сотрудники полиции упоминают темы, касающиеся оценки качества питания в школьной столовой, а также организации внеклассных мероприятий. Чтобы проголосовать, мошенники требуют пройти авторизацию через персональный аккаунт, указав ввод логина и пароля. Введенные на фишинговом ресурсе данные немедленно оказываются в распоряжении злоумышленников. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для осуществления мошеннических действий в отношении подписчиков, друзей и членов семьи пользователя.
Ранее стало известно о том, что мошенники внедрили еще одну схему обмана россиян. Они представляются сотрудниками медицинских организаций. Под предлогом перевода медицинских карт из бумажного в электронный вид, злоумышленники просят предоставить СНИЛС и код из СМС. Получив эти данные, преступники получают доступ к личным кабинетам пользователей на портале «Госуслуги», сообщает «Царьград».