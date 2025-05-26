Жителям Новосибирска посоветовали не ждать быстрого возвращения ушедших брендов

«В краткосрочной перспективе это действительно не произойдет. Перерегистрация торговых марок некоторыми западными компаниями в России не следует воспринимать как признак их возвращения. Это чаще всего делается для защиты бренда от появления аналогов на внутреннем рынке», — отметил он.