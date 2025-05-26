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Жителям Новосибирска посоветовали не ждать быстрого возвращения ушедших брендов

На конференции «Инвестиции и тренды-2025» в Новосибирске эксперты обсудили вероятность возвращения западных компаний, ушедших с российского рынка.

Источник: Сиб.фм

Как пишет портал BFM-Новосибирск, Владислав Кочетков из ФГ «Финам» заявил, что реального возвращения ждать не стоит, даже при смягчении санкций.

«В краткосрочной перспективе это действительно не произойдет. Перерегистрация торговых марок некоторыми западными компаниями в России не следует воспринимать как признак их возвращения. Это чаще всего делается для защиты бренда от появления аналогов на внутреннем рынке», — отметил он.

Эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Евгений Надоршин добавил, что санкции и ограничения продолжаются.

«Санкции против экспортеров и банков продолжают действовать, и новые ограничения могут быть введены при ухудшении экономической ситуации», — прокомментировал Надоршин.

Участники конференции пришли к выводу, что возвращение западных брендов в Россию маловероятно в ближайшем будущем.