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Россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июня

Россияне смогут наслаждаться длинными выходными с 12 по 15 июня из-за переноса выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду.

Россияне смогут наслаждаться длинными выходными с 12 по 15 июня из-за переноса выходного дня с 8 марта, сообщил РИА Новости Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду.

«В этом году 8 марта выпало на субботу, которая уже является выходным днем, поэтому мы перенесли выходной на 13 июня. В результате у нас получится четыре выходных дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — уточнил Нилов.

Он также отметил, что перенос был осуществлён по решению правительства в прошлом году, поскольку 8 марта совпало с выходным днем.

До этого МК писал, ждут ли россиян выплаты на День защиты детей 1 июня.