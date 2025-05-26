Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорогу к Чановскому озеру под Новосибирском начали ремонтировать

Проезжую часть построили ещё в 70-х годах.

Источник: ТУАД НСО

В конце мая 2025 года в Новосибирской области стартовал ремонт дороги к Чановскому озеру (33−36 км трассы). Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

Подрядчик — АО «Новосибирскавтодор». Специалисты убирают участки пучинообразования, снимают старое дорожное полотно. Затем они укрепят основание дороги, выровняют профиль, уложат покрытие, установят знаки и сигнальные столбики.

В ТУАД отметили, что путь до трассы Р-254 «Иртыш» станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, это также вклад в туристическую составляющую региона.

«Ремонт проходит в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, а после завершения участок будет на гарантии», — говорится в сообщении ТУАД.