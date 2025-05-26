Дорогу к Чановскому озеру под Новосибирском начали ремонтировать

В конце мая 2025 года в Новосибирской области стартовал ремонт дороги к Чановскому озеру (33−36 км трассы). Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
Подрядчик — АО «Новосибирскавтодор». Специалисты убирают участки пучинообразования, снимают старое дорожное полотно. Затем они укрепят основание дороги, выровняют профиль, уложат покрытие, установят знаки и сигнальные столбики.
В ТУАД отметили, что путь до трассы Р-254 «Иртыш» станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, это также вклад в туристическую составляющую региона.
«Ремонт проходит в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, а после завершения участок будет на гарантии», — говорится в сообщении ТУАД.