В Хабаровске под предлогом работ в подъезде украли миллион

Затем началась целая череда звонков от «контролирующих органов» и даже «сотрудника родственного мониторинга» — вымышленной службы, которую мошенники часто используют в таких схемах. Потерпевшему сообщили, что на его имя якобы уже выписана доверенность и оформлены документы на снятие средств. Чтобы «спасти деньги», нужно было перевести их на так называемый безопасный счет.