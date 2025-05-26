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В Хабаровске под предлогом работ в подъезде украли миллион

Техник поверил лжеэлектрику и сам перевел деньги аферистам.

Источник: ТАСС

В Хабаровске 66-летний житель Центрального района стал жертвой мошенников и лишился миллиона рублей, сообщает hab.aif.ru.

Мужчина работает техником. Накануне ему позвонил неизвестный, представился «Алексеем» и сообщил о якобы предстоящих электромонтажных работах в подъезде. Для «регистрации» попросил назвать код из СМС.

Затем началась целая череда звонков от «контролирующих органов» и даже «сотрудника родственного мониторинга» — вымышленной службы, которую мошенники часто используют в таких схемах. Потерпевшему сообщили, что на его имя якобы уже выписана доверенность и оформлены документы на снятие средств. Чтобы «спасти деньги», нужно было перевести их на так называемый безопасный счет.

Мужчина отправился в банк, снял наличные, установил предложенное приложение и сам перевел миллион рублей на продиктованный номер.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — “Мошенничество”. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщает Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.

Полиция в очередной раз просит не передавать коды из СМС, не устанавливать сомнительные приложения и не переводить средства на «безопасные счета».