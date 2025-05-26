Юрист Соловьев: долги по алиментам могут помешать устроиться на работу

В него включены граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также объявленные в розыск. В будущем должники, как ожидается, могут столкнуться с ограничением доступа к порталу «Госуслуги», трудоустройством на госслужбу и трудностями при оформлении кредитов. Данные будут находиться в открытом доступе до полного погашения долга.