Юрист Соловьев: долги по алиментам могут помешать устроиться на работу

Наличие гражданина в реестре должников по алиментам может негативно сказаться на трудоустройстве и получении кредита, поскольку работодатели и банки будут использовать этот список как ориентир. Об этом aif.ru заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Наличие любой задолженности — это негативный фактор для получения кредита. А если человек в реестре, то это также дополнительный повод посмотреть, насколько его доходы соответствуют официальным», — пояснил он.
Кроме того, работодатели теперь смогут проверять потенциальных сотрудников на наличие долга.
«Работодатель действительно может принять решение не брать такого человека на работу, потому что это потенциальная проблема», — сказал эксперт.
Также он уточнил, что средства в счет алиментов списываются автоматически с зарплатной карты должника, а не по инициативе работодателя.
С 25 мая в России заработал публичный реестр алиментщиков на сайте Федеральной службы судебных приставов. Ранее сведения об уклоняющихся от выплат уже можно было найти в банке данных исполнительных производств. Теперь информация представлена в отдельном списке, куда уже внесены около 188 тысяч человек.
В него включены граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также объявленные в розыск. В будущем должники, как ожидается, могут столкнуться с ограничением доступа к порталу «Госуслуги», трудоустройством на госслужбу и трудностями при оформлении кредитов. Данные будут находиться в открытом доступе до полного погашения долга.