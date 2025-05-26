Боец Юрий Рыжаков из Осинского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Осинский район. Герой и защитник Отечества 24-летний Юрий Рыжаков погиб, выполняя боевое задание в зоне СВО. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района, сибиряк служил ефрейтором 4-го мотострелкового полка ракетных войск стратегического назначения.
Юрий родился в селе Майск Осинского района. Он был вторым ребенком в семье. С детства любил спорт. Занимался волейболом, лыжами и гирями, во всех направлениях боец показывал достойные результаты. Силач несколько раз становился чемпионом и призером Иркутской области по гиревому виду спорта.
— В 2018 году Юрий Александрович после окончания 9 классов Майской школы поступил в Иркутский машиностроительный колледж, где по окончанию получил специальность токаря-фрезеровщика, получил высшее образование в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, — поделились в администрации.
В апреле 2021 года Юрий женился на своей возлюбленной, а через год у них родилась дочь. В 2022 году мужчина отправился на прохождение срочной службы, через год заключил контракт. В апреле 2024 года был командирован в зону спецоперации. Был награжден медалью «За храбрость» II степени.
Как сообщили в минобороны РФ, 8 апреля 2025 года бойцы освободили село Гуево и проводили осмотр. В этот момент враг напал, и защитник Родины получил серьезные ранения, не совместимые с жизнью. Указом президента РФ Юрий Рыжаков посмертно награжден орденом Мужества. В последний путь героя проводят 26 мая в родном селе.