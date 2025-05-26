Боец Юрий Рыжаков из Осинского района погиб в зоне СВО

В апреле 2021 года Юрий женился на своей возлюбленной, а через год у них родилась дочь. В 2022 году мужчина отправился на прохождение срочной службы, через год заключил контракт. В апреле 2024 года был командирован в зону спецоперации. Был награжден медалью «За храбрость» II степени.