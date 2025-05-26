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Москвичи совершили 22 млн поездок на арендованных машинах с начала года

Москвичи совершили 22 млн поездок на арендованных машинах с начала 2025 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Каршеринг пользуется большой популярностью у москвичей. С начала года на арендованных машинах совершили 22 млн поездок — это на 3 млн больше, чем за тот же период прошлого года. Каждым автомобилем краткосрочной аренды ежедневно пользуются несколько водителей, поэтому нагрузка на дороги снижается и улучшается экологическая ситуация в городе. Мы продолжим развивать сервис по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что ездить на каршеринге выгоднее и удобнее, чем на личном авто. Не нужно платить за парковку, заправку и обслуживание автомобиля. Можно строить удобные маршруты, совмещая их с городским транспортом, и выбирать самый быстрый вариант. Не нужно возвращаться туда, где остался автомобиль. Можно арендовать разные модели машин в разных комплектациях.