Особенное новолуние: что можно и чего нельзя делать 27 мая

Молодая луна — это всегда символ нового начала. В этот период Луна и Солнце соединяются в одном градусе, объединяя эмоции и логику, интуицию и волю. Это переходный момент, из которого может родиться нечто интересное. Новолуние 27 мая 2025 года несет в себе особенную энергетику, и ее стоит использовать с умом, чтобы настроиться на нужную волну и не упустить важных сигналов судьбы. Подробнее об этом в беседе с «ВМ» рассказала эзотерик, экстрасенс Аделина Панина.