МФЦ открыл второй постамат в торговых центрах Перми

«Гипервиват» на ш. Космонавтов, 65 стал еще одним торговым центром Перми, где установили постамат для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ. Он позволит их забрать без посещения офиса многофункционального центра.
Алгоритм его использования прост. При обращении в МФЦ за услугой нужно выбрать постамат как способ получения результата. Когда документы будут готовы, заявитель получит СМС-сообщение с кодом от ячейки.
Первый специализированный постамат для выдачи документов МФЦ в Перми установили два года назад. В 2023 году он появился в филиале «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9.
В конце мая прошлого года постамат «Мои Документы» открыли в ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов, 162б. До конца 2025 года МФЦ планирует закупить еще шесть постаматов для установки в крупных торговых центрах и своих пермских филиалах.