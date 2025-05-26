МФЦ открыл второй постамат в торговых центрах Перми

В конце мая прошлого года постамат «Мои Документы» открыли в ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов, 162б. До конца 2025 года МФЦ планирует закупить еще шесть постаматов для установки в крупных торговых центрах и своих пермских филиалах.