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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 мая 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 26 мая 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Островского, 19, 19-А, 21, 21-А — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Индивидуальная, 1−58; 2-я; Индивидуальная, 8−58-Б; Свердловский тракт, 4-Л, 4-И, 4-Т, 4-С; пер. Индивидуальный — с 08.00 до 18.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— Гагарина, 62, 62-А — с 09.00 до 17.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: п. Смолино: Летописная, 4-А-17; Заманиха, 21−105; Изумрудная, 22−45; пер. Ласковый, 1−9; Жасминовая, 2; Вологодская, 10 — с 10.00 до 18.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Мира, 17, 19, 23, 25; Дегтярева, 68-А; Социалистическая, 28 — с 10.00 до 17.00.

Отключение газоснабжения:

— Ш. Металлургов, 31-А, 39-А; Дружбы, 27 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Днепровская, 31 — с 09:00 до 20.00.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Камышовая, 3, 5, 8, 10, 12; Народная, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21; Плужная, 21; Заболотная, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33-А, 35, 44, 46; Златоустовская, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 28-А, 30, 30-А, 31, 32, 34 — с 08.00 до 17.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Кирпичная; Плотничная; пер.: 1-й, 2-й, 3-й Плотничные; Водосточная; 1-я Водосточная; Велосипедная, 2; пер. Горный, 17−52 — с 09.00 до 17.00;

— Савина, 8-А — с 08.00 до 17.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

ОтключениЕ водоснабжения:

— пр. Ленина, 38 — с 10.00 до 12.00 ч.

Отключение электроэнергии:

— ч/с: Липовая, 20, 42-А; пер. Ореховый, 3−11; Гидрострой, 16; Соловьиная — с 08.00 до 18.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

В понедельник, 26 мая, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на улице Молодогвардейцев в районе педучилища.

Будьте внимательны и осторожны!