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Сразу в четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

Росавиация вновь ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Москвы и Калуги.

Росавиация вновь ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Москвы и Калуги. Об этом в телеграм-канале проинформировал официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее во всех четырех аэропортах уже вводили ограничения на полеты. Но в 01:50 по московскому времени они были сняты.

Также накануне поздно вечером Росавиация ограничивала работу аэропортов Нижнекамска, Ярославля и Череповца.

Ранее также сообщалось об ограничениях на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода.