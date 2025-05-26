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Группа «Чили» даст бесплатный концерт в Иркутске 31 мая

Поп-группа «Чили», известная своими хитами «Лето», «Сердце», «Новый год в постели» и «Преступление», даст бесплатный концерт в Иркутске 31 мая.

Коллектив станет хэдлайнером одного из музыкальных фестивалей, который пройдёт на площади у памятника Александру III.

Известно, что сам музыкальный фестиваль стартует в 13:00. Помимо хорошей музыки гостей будут ждать фотозона, зона кинотеатра, гастрономическая аллея и локация от школы диджеинга. Что же касается выступления группы «Чили», оно станет завершением всей программы и состоится, скорее всего, уже поздним вечером.

Группа «Чили» была основана в 2002 году в Калининграде, и известность она получила во многом благодаря необычному тембру голоса вокалистки Ирины Забияки. Название коллектива произошло от её детского прозвища. Оно появилось из-за её рассказов о стране Чили, где, как считала Ирина, жил её отец.