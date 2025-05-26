Группа «Чили» даст бесплатный концерт в Иркутске 31 мая

Группа «Чили» была основана в 2002 году в Калининграде, и известность она получила во многом благодаря необычному тембру голоса вокалистки Ирины Забияки. Название коллектива произошло от её детского прозвища. Оно появилось из-за её рассказов о стране Чили, где, как считала Ирина, жил её отец.