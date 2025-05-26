Российский исполнитель чуть не умер из-за модных уколов для похудения

Музыкант объяснил, что используемое средство не только подавляет чувство голода, но и интенсивно выводит крахмальные соединения из тканей. После инцидента он столкнулся с невозможностью принимать пищу — даже жидкие пюре для младенцев вызывали спазмы. Артист назвал свои действия безрассудными, подчеркнув, что проводил процедуры без медицинского сопровождения.