Российский исполнитель чуть не умер из-за модных уколов для похудения

Артист Шура поплатился здоровьем в борьбе за идеальную фигуру. В интервью для программы «Секрет на миллион» музыкант раскрыл детали опасного эксперимента, из-за которого машины неотложки сутками дежурили возле его дома.
Певец признался, что пять месяцев применял популярные инъекции для коррекции веса, однако нарушил технику безопасности при использовании медпрепарата. Оказалось, что при первом применении артист ошибся с дозировкой, введя себе разово препарат, рассчитанный на тридцатидневный курс.
«Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!» — эмоционально поделился Шура.
Музыкант объяснил, что используемое средство не только подавляет чувство голода, но и интенсивно выводит крахмальные соединения из тканей. После инцидента он столкнулся с невозможностью принимать пищу — даже жидкие пюре для младенцев вызывали спазмы. Артист назвал свои действия безрассудными, подчеркнув, что проводил процедуры без медицинского сопровождения.
Читайте также: Известный российский артист и певец написал песню на стихи Сергея Лаврова.