«Известия»: в России хотят ужесточить приемку новых квартир

Инициатива Минстроя направлена на защиту застройщиков от необоснованных выплат.
Министерство строительства планирует ужесточить критерии, предъявляемые к процедуре приемки новых жилых объектов. Специалисты, осуществляющие выявление дефектов в отделке сданных домов, в будущем будут обязаны обладать профильным специализированным образованием. Об этом сообщили «Известия».
«Специалисты, которые проводят строительно-техническую экспертизу при приемке квартир в новостройках, должны иметь профильное образование», — заявил директор правового департамента Минстроя Олег Сперанский на Петербургском международном юридическом форуме. Его слова передают «Известия». Сперанский отметил, это преобразование направлено на защиту бизнеса от случаев, когда группы юристов действуют организованно, используя судебные разбирательства не для восстановления нарушенных прав потребителей, а с целью извлечения финансовой выгоды.
По его словам, схема обычно выглядит следующим образом: специалисты проводят осмотр новой квартиры, фиксируют выявленные недостатки и передают их перечень застройщику. После устранения указанных замечаний стороны подписывают итоговый акт приема-передачи жилья, в котором подтверждается отсутствие претензий к состоянию квартиры.
После въезда в квартиру собственники продолжают там проживать, одновременно подавая в суд иск о некачественно выполненных работах по устранению замечаний, оспаривая при этом подписанный акт приемки. В своих требованиях они ссылаются на отсутствие профессиональных знаний для оценки качества исправлений застройщика. Суды, как правило, встают на сторону потребителей и назначают экспертизу, которая может выявить незначительные недочеты со стороны девелопера.
В Москве также упростили процедуру оформления перепланировки. Согласно новым правилам, после завершения ремонтных работ перепланировку можно узаконить в течение 20 дней, не обращаясь лично в Росреестр, передает «360.ru».