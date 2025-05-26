«Известия»: в России хотят ужесточить приемку новых квартир

После въезда в квартиру собственники продолжают там проживать, одновременно подавая в суд иск о некачественно выполненных работах по устранению замечаний, оспаривая при этом подписанный акт приемки. В своих требованиях они ссылаются на отсутствие профессиональных знаний для оценки качества исправлений застройщика. Суды, как правило, встают на сторону потребителей и назначают экспертизу, которая может выявить незначительные недочеты со стороны девелопера.