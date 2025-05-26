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Психолог Дугенцова объяснила популярность Лабубу нежеланием взрослеть

Стоимость оригинальных плюшевых монстров начинается от 10 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Популярность плюшевых игрушек Лабубу среди взрослых связана с их нежеланием взрослеть, отметила в беседе с aif.ru психолог Дарья Дугенцова.

«Почему именно взрослые западают на этих монстров? Здесь идет желание повторить то, что у нас уже было. Раньше брелками тоже очень активно пользовались, и подобные игрушки тоже были. Желание обладать такой игрушкой — это ностальгия. Также это может быть связано с желанием быть более стильным и быть в тренде или отсутствием желания идти в сторону взросления», — объяснила эксперт.

Психолог уточнила, что игрушки Лабубу несут опасность только для кошелька. Цена на оригиналы начинается от 10 тысяч рублей, а аналоги можно найти на маркетплейсах в несколько аз дешевле.