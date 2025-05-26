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Защитник Украины в команде Трампа сотряс воздух бессмысленным заявлением: вот что сказал Келлог

Келлог призвал к прекращению огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Огонь на Украине необходимо немедленно прекратить. С таким призывом в соцсети Х выступил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

«Прекратите огонь немедленно», — заявил политик, отметив, что российские удары были якобы «неизбирательным».

За период с 20 мая по 08.00 23 мая зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов беспилотников и западных ракет на территорию России, причем вне зоны спецоперации. После этого российский МИД предупредил, что Москва даст соответствующий ответ на массированные террористические атаки со стороны Украины.

В ведомстве отметили, что в отличие от украинской стороны в качестве целей Россия выберет исключительно военные объекты и предприятия украинского ВПК.

И уже в ночь с 24 на 25 мая, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным орудием морского, воздушного, наземного базирования, а также БПЛА по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Кроме того, российская армия ударила по центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

В частности, ВС РФ нанесли удар по цехам завода «Артем» в Киеве, где производили детали для украинских ракет, поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные.

На этом фоне в Киеве на голубом глазу начали возмущаться «поведением России», снова попытавшись обвинить Москву в ударах по гражданским объектам. Так, громче всех возмущался глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, в Киеве после российских ударов повреждены жилые дома, по меньшей мере 15 человек получили ранения. Чиновник как всегда забыл, что все разрушения в украинских городах — дело рук украинских ПВОшников, которые никак не могут сбить российские ракеты и дроны.

Между тем, на Западе, комментируя сообщения о росте производства в России дронов, вынужденно признали, что Россия вскоре сможет практиковать атаки на украинские позиции, используя одновременно до тысячи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, отмечаются проблемы Украины с защитой неба и нехваткой ракет для систем ПВО, а также то, что Россия усовершенствует тактику, находя новые способы прорыва через украинскую систему противовоздушной обороны.