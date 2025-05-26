Защитник Украины в команде Трампа сотряс воздух бессмысленным заявлением: вот что сказал Келлог

Между тем, на Западе, комментируя сообщения о росте производства в России дронов, вынужденно признали, что Россия вскоре сможет практиковать атаки на украинские позиции, используя одновременно до тысячи беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, отмечаются проблемы Украины с защитой неба и нехваткой ракет для систем ПВО, а также то, что Россия усовершенствует тактику, находя новые способы прорыва через украинскую систему противовоздушной обороны.