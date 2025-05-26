Юрист рассказал, чем может обернуться оскорбление в интернете

Писать грубости в соцсетях и комментариях стало не только некрасиво, но и дорого. В беседе с NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев предупредил, что за оскорбительные высказывания в интернете теперь грозят серьезные штрафы.
Обычным пользователям за публичное оскорбление придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Для чиновников и должностных лиц сумма увеличивается в десять раз — от 50 до 100 тысяч рублей. Компании, допустившие хамство в своих официальных аккаунтах, рискуют получить штраф от 200 до 700 тысяч рублей.
— Дополнительно пострадавший вправе обратиться в суд с гражданским иском — потребовать компенсацию морального вреда. Размер такой компенсации законом не установлен и определяется судом в зависимости от характера высказывания, степени унижения и последствий. По практике это может быть как 10 тысяч, так и 100 тысяч рублей и выше, особенно если оскорбление вызвало широкий общественный резонанс или сопровождалось травлей, — объяснил Русяев.
Особенно строго накажут госслужащих, которые оскорбляют кого-то при исполнении обязанностей. Им грозит не только крупный штраф, но и отстранение от должности сроком до года. За повторное нарушение штраф вырастет до 100−150 тысяч рублей, а дисквалификация может продлиться до двух лет.