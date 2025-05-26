Юрист рассказал, чем может обернуться оскорбление в интернете

— Дополнительно пострадавший вправе обратиться в суд с гражданским иском — потребовать компенсацию морального вреда. Размер такой компенсации законом не установлен и определяется судом в зависимости от характера высказывания, степени унижения и последствий. По практике это может быть как 10 тысяч, так и 100 тысяч рублей и выше, особенно если оскорбление вызвало широкий общественный резонанс или сопровождалось травлей, — объяснил Русяев.