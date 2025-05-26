Юрист Соловьев объяснил, как выйти из реестра должников по алиментам

С 25 мая в России начал действовать публичный реестр должников по алиментам. Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев в диалоге с aif.ru объяснил, как работает новый механизм и что нужно сделать, чтобы из него выйти.
По словам Соловьева, пребывание в реестре может повлиять на трудоустройство и получение кредита, так как наличие любой задолженности — это негативный фактор.
«А если человек в реестре, то это дополнительный повод посмотреть, насколько его доходы соответствуют официальным», — пояснил юрист.
Как объяснил Соловьев, выйти из реестра должников не составит труда — достаточно в первую очередь погасить всю задолженность, после чего человека автоматически исключат из списка при следующем обновлении данных.
«В случае, если данные о погашении долга долго не обновляются, а человеку необходимо побыстрее выйти из списка должников, он может взять справку об отсутствии задолженности и направить ее оператору реестра — Федеральной службе судебных приставов», — уточнил Соловьев.
С 25 мая в России заработал публичный реестр алиментщиков на сайте Федеральной службы судебных приставов. Ранее сведения об уклоняющихся от выплат уже можно было найти в банке данных исполнительных производств, теперь информация представлена в отдельном списке.
В него включены граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также объявленные в розыск.
В будущем должники, как ожидается, могут столкнуться с ограничением доступа к порталу «Госуслуги», трудоустройством на госслужбу и трудностями при оформлении кредитов. Данные будут находиться в открытом доступе до полного погашения долга.