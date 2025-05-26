Врач спортивной медицины рассказала, какие тренировки помогут справиться с гипертонией

Занятия спортом могут стать настоящим спасением для людей с повышенным давлением. Физическая активность в некоторых случаях может быть не менее эффективной, чем лекарства. Об этом KP.RU рассказала Мария Тихомирова, эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health.