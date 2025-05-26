Врач спортивной медицины рассказала, какие тренировки помогут справиться с гипертонией

Занятия спортом могут стать настоящим спасением для людей с повышенным давлением. Физическая активность в некоторых случаях может быть не менее эффективной, чем лекарства. Об этом KP.RU рассказала Мария Тихомирова, эксперт Лиги здоровья нации, врач ЛФК и спортивной медицины, инструктор Nordic Health.
— Нет никаких сомнений, что физические тренировки в принципе эффективны для снижения артериального давления. Изометрические упражнения, такие как «планка» и «стульчик» подойдут, — отметила медик.
Изометрические упражнения — это когда мышцы остаются напряженными, но не растягиваются. В момент напряжения сосуды сужаются, а после расслабления — расширяются. Такая «тренировка» улучшает их работу и помогает снизить давление.
Но лучшим способом, по словам эксперта, остаются аэробные нагрузки: ходьба, плавание или легкий бег продолжительностью не менее 35 минут каждые три дня. Они безопасны, доступны и со временем помогают стабилизировать давление без медикаментов.