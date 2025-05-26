Опубликован прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 26−31 мая

На начавшейся рабочей неделе резко похолодает.
Согласно данным метеорологической службы Apple Weather, в понедельник температура воздуха днем составит около +20 градусов. Облачно, дождь, возможна гроза. Ветер до 13 метров в секунду. Ночью +7 градусов.
Во вторник в Красноярске резко похолодает до +10 градусов днем и +3 градусов ночью. Ожидается облачная погода, дождь.
В среду температура днем будет держаться на +9 градусах днем, облачно, осадки, ветер до 9 метров в секунду. Ночью будет +1 градус.
В четверг температура воздуха будет на отметке +8 градусов, облачно, дожди, ночью будет +1 градус.
В пятницу ожидается до +11 градусов, будет облачно. Ветер до 8 метров в секунду.