Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 26−31 мая

На начавшейся рабочей неделе резко похолодаетСогласно данным метеорологической службы Apple Weather, в понедельник температура воздуха днем составит около +20 градусов.

На начавшейся рабочей неделе резко похолодает.

Согласно данным метеорологической службы Apple Weather, в понедельник температура воздуха днем составит около +20 градусов. Облачно, дождь, возможна гроза. Ветер до 13 метров в секунду. Ночью +7 градусов.

Во вторник в Красноярске резко похолодает до +10 градусов днем и +3 градусов ночью. Ожидается облачная погода, дождь.

В среду температура днем будет держаться на +9 градусах днем, облачно, осадки, ветер до 9 метров в секунду. Ночью будет +1 градус.

В четверг температура воздуха будет на отметке +8 градусов, облачно, дожди, ночью будет +1 градус.

В пятницу ожидается до +11 градусов, будет облачно. Ветер до 8 метров в секунду.