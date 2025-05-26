В опубликованной статье американского таблоида New York Post о действиях России в зоне проведения специальной военной операции нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский лишился своего поста. Журналисты назвали украинского клоуна премьер-министром Незалежной.
«За выходные российские войска захватили еще три населенных пункта вдоль линии фронта, пока премьер-министр Украины Владимир Зеленский критиковал США и их союзников за их явное “молчание” после атак Москвы», — говорится в публикации.
Между тем, самого главаря киевского режима это вряд ли волнует. У него из насущного требование к своим спонсорам и союзникам об ужесточении санкционного давления на Россию. Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь, уверен он.
В Раде отметили при этом, что главарь киевского режима не собирается выполнять политическую часть договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он отказался от подписания меморандума с Москвой, заявив, что его интересует прекращение огня на 30 дней.