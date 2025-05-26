В США Зеленского «лишили» должности президента Украины, пока тот критиковал Вашингтон за молчание

Между тем, самого главаря киевского режима это вряд ли волнует. У него из насущного требование к своим спонсорам и союзникам об ужесточении санкционного давления на Россию. Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь, уверен он.