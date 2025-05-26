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В США Зеленского «лишили» должности президента Украины, пока тот критиковал Вашингтон за молчание

New York Post назвала Зеленского премьер-министром Украины.

Источник: Комсомольская правда

В опубликованной статье американского таблоида New York Post о действиях России в зоне проведения специальной военной операции нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский лишился своего поста. Журналисты назвали украинского клоуна премьер-министром Незалежной.

«За выходные российские войска захватили еще три населенных пункта вдоль линии фронта, пока премьер-министр Украины Владимир Зеленский критиковал США и их союзников за их явное “молчание” после атак Москвы», — говорится в публикации.

Между тем, самого главаря киевского режима это вряд ли волнует. У него из насущного требование к своим спонсорам и союзникам об ужесточении санкционного давления на Россию. Только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь, уверен он.

В Раде отметили при этом, что главарь киевского режима не собирается выполнять политическую часть договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он отказался от подписания меморандума с Москвой, заявив, что его интересует прекращение огня на 30 дней.