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В Омске автомобиль «Рено» ушел под землю

Иномарка провалилась в яму на лице Индустриальной.

Источник: Комсомольская правда

Едешь по ровной дороге, впереди вдруг открывается «портал» и ты уходишь под землю. Это не фантастическая история, а то, что произошло 25 мая с одним из омских водителей. Его бронзовый «Рено» внезапно провалился под асфальт в Октябрьском округе.

«На Индустриальной автомобиль ушел под землю», — коротко описал ситуацию автор паблика «Инцидент Омск».

Там же опубликовали снимки с места происшествия.

Фото: vk.com/inci55.

Горожане принялись с юмором комментировать увиденное: «Закапывается», «Застрял в текстурах».

«Там такая дыра, ужас, сегодня мимо проходили, очень страшно, а если бы кипяток, а не дай Бог, автобус с людьми», — написала одна из омичек.

Фото: vk.com/inci55.

Пресс-служба горадминистрации тоже прокомментировала инцидент: «Специалисты дорожной службы выехали на место провала, ведется работа по установлению собственника сетей».

Ранее «КП Омск» рассказала о сваливании в кювет иномарки — в аварии пострадал младенец.