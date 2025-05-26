В Омске автомобиль «Рено» ушел под землю

Едешь по ровной дороге, впереди вдруг открывается «портал» и ты уходишь под землю. Это не фантастическая история, а то, что произошло 25 мая с одним из омских водителей. Его бронзовый «Рено» внезапно провалился под асфальт в Октябрьском округе.