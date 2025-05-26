Эксперт рассказал об отражении атак БПЛА во время прилета Путина в Курск

Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин заявил, что во время визита президента России Владимира Путина в Курскую область 20 мая украинские беспилотники предприняли массированную атаку. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) одновременно отражали атаку и обеспечивали безопасность борта.
Какие системы ПВО защищали Курскую область во время прилета Путина.
Как сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru, для обеспечения безопасности президента России был задействован комплекс современных средств противовоздушной обороны.
«Скорее всего, использовались зенитно-ракетные комплексы С-400, С-350 “Витязь”, “Панцирь”, а также войсковые системы ПВО: С-300В4, “Бук-М1”, “Бук-М2”, “Бук-М3” и “Тор”», — уточнил эксперт.
По его словам, такие системы работают не только в особых ситуациях, но и на постоянной основе.
«Однако плотность размещения комплексов пока не позволяет полностью прикрыть все воздушное пространство. Существуют уязвимые участки, через которые противник проникает не только в районы Курской области, но и дальше. Тем не менее, наша ПВО успешно отражает все атаки. Мы активно работаем над тем, чтобы полностью закрыть территорию страны от угроз беспилотников», — отметил Кнутов.
Экипажу ПВО, прикрывавшему Путина, может быть объявлена благодарность.
Экипаж, обеспечивавший безопасность главы государства, вполне может быть удостоен наград, считает Юрий Кнутов.
«Я думаю, что, конечно, благодарность от президента РФ наверняка была им объявлена, это в любом случае», — подчеркнул он.
По словам эксперта, решение о возможных поощрениях будет приниматься командованием.
«Присуждение государственных наград — это уже компетенция руководства, которое должно оценить действия экипажа и определить, к каким наградам они могут быть представлены», — добавил эксперт.
Курская область полностью контролируется ВС РФ.
Визит президента России Владимира Путина в Курскую область на фоне массированной атаки украинских беспилотников стал подтверждением полного контроля России над приграничным регионом, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Появление главы государства в зоне повышенной угрозы имело важное значение: Курская область находится полностью под нашим контролем», — отметил в беседе с aif.ru Кнутов.
Он напомнил, что ранее в украинских источниках распространялась информация о якобы частичном контроле Киева над территорией области. Однако приезд президента, по словам эксперта, стал очевидным доказательством обратного.
«Это ложь, фальшивка, и это подтверждается не только нашим Минобороны, но и независимыми украинскими телеграм-каналами. Поэтому посещение Курской области было необходимо для того, чтобы показать, что область освобождена и начинается переход от военного времени к мирному. Именно поэтому президент был в гражданской одежде, именно поэтому он прибыл в область», — пояснил Кнутов.
Он также подчеркнул, что попытки проникновения на российскую территорию со стороны Украины продолжаются, однако эффективно пресекаются.
«Президент все правильно рассчитал. Ну, а то, что он мог оказаться в сложной ситуации — мы помним, как во время Второй чеченской войны Владимир Путин летал на вертолете в зону боевых действий, встречался с военными и отрядами самообороны, и подобные ситуации для него не в новинку», — добавил эксперт.
Кнутов подчеркнул, что президент, как Верховный главнокомандующий, лично принимает на себя риски, демонстрируя тем самым поддержку гражданскому населению и военным.
«Владимир Путин принимает на себя ответственность как Верховный главнокомандующий и тем самым поддерживает моральный дух не только обычного населения, которое сейчас страдает от ударов украинского террористического режима, но и военным показывает, что риск даже для президента — это вполне объяснимое действие в условиях специальной военной операции», — заключил он.