Эксперт рассказал об отражении атак БПЛА во время прилета Путина в Курск

«Однако плотность размещения комплексов пока не позволяет полностью прикрыть все воздушное пространство. Существуют уязвимые участки, через которые противник проникает не только в районы Курской области, но и дальше. Тем не менее, наша ПВО успешно отражает все атаки. Мы активно работаем над тем, чтобы полностью закрыть территорию страны от угроз беспилотников», — отметил Кнутов.