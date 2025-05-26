Психолог Пономаренко объяснила популярность Лабубу работой маркетологов

«Мы живем в инфантильный век и взрослые люди, несмотря на возраст, сегодня остаются детьми все дольше и дольше. Поэтому их привлекают игрушки, какие-то оригинальные вещи, которые могут быть популярными у детей», — отметила Пономаренко.