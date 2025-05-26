Психолог Пономаренко объяснила популярность Лабубу работой маркетологов

Популярность плюшевых игрушек Лабубу является заслугой маркетологов, рассказала aif.ru практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
«Это просто мода. Надо дать должное маркетологом, которые поработали великолепно, что эти игрушки стали пользоваться спросом, что они в тренде», — объяснила эксперт, добавив, что эта мода достаточно быстро пройдет.
При этом психолог указала еще одну причину популярности игрушек, которая связана с инфантильностью взрослых.
«Мы живем в инфантильный век и взрослые люди, несмотря на возраст, сегодня остаются детьми все дольше и дольше. Поэтому их привлекают игрушки, какие-то оригинальные вещи, которые могут быть популярными у детей», — отметила Пономаренко.
Ранее причины популярности плюшевых монстров Лабубу раскрыла в беседе с aif.ru психолог Дарья Дугенцова.