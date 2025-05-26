Около 25 человек погибли при израильском ударе по школе в Газе

В результате израильского авиаудара по школе «Фахми аль-Джарджауи» в районе Ад-Дарадж города Газа погибли более 25 человек. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.
Уточняется, что в здании школы находились перемещенные лица. Кроме того, сообщается о погибшем и раненых в результате израильского обстрела лагеря беженцев Аль-Магази. По данным телеканал Al Mayadeen, израильские силы наносят интенсивные удары по восточным районам сектора Газа.
19 мая израильские военные начали сносить индонезийскую больницу, расположенную на севере сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании остаются заблокированными не менее 55 человек.
18 мая стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. В противном случае, предупредил он, последствия будут серьезными. Американский лидер также направил угрозы жителям Газы, пообещав серьезные последствия, если требования не будут выполнены.