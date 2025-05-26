Около 25 человек погибли при израильском ударе по школе в Газе

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. В противном случае, предупредил он, последствия будут серьезными. Американский лидер также направил угрозы жителям Газы, пообещав серьезные последствия, если требования не будут выполнены.