Зеленая среда. Альтернатива газону: трава — не единственное решение для участка

Газонная трава — классика дачного ландшафта, однако она требует постоянного ухода, полива, стрижки и удобрений. Напомним, про «траву-мураву» мы рассказали в предыдущей статье.
А что, если нет времени, желания или возможности тратить столько усилий на поддержание идеального зеленого ковра? Сделать правильный выбор вам поможет наш консультант Татьяна Кучумова.
В современном садоводстве все больше людей ищут альтернативы газону, которые позволяют создать красивый, экологичный и менее затратный по времени дизайн участка.
В этой статье рассказываем о популярных альтернативных вариантах, которые не только украсят участок, но и сэкономят ваше время и деньги, немного об их истории, особенностях и уходе.
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Выбор альтернативного покрытия для вашего участка зависит от нескольких факторов:
Тип почвы: глинистая, песчаная, кислая или щелочная.
Уровень освещенности: солнечное место, полутень или тень.
Влажность: затапливаемый или сухой у вас участок.
Желаемый уровень ухода: минимум ухода, либо умеренный уход.
Важно помнить: Прежде чем высаживать любые растения, необходимо подготовить почву: удалить сорняки, внести удобрения (если необходимо) и хорошо разрыхлить землю.
Рассмотрим самые популярные варианты. Например, мавританский газон. Не требует частого покоса, выглядит очень живописно и привлекает пчел и бабочек. Отлично подходит для солнечных мест с умеренно влажной почвой.
Мавританский газон — это одна из древних традиций ландшафтного искусства, уходящая корнями в эпоху арабских садов, распространенных в Средней Азии и Северной Африке. В средневековых садах он представлял собой смесь трав и цветов, создававшую живописные ковры у подножия дворцов и мечетей.
В современности мавританский газон — живописная композиция растений.
Преимущества мавританского газона в постоянной смене цветущих видов — газон выглядит по-новому всё лето. Он не требует частого кошения (достаточно 1−2 раза за сезон). Более устойчив к засухам по сравнению с обычным газоном. Экологичен.
Следует использовать однолетних, так и многолетних цветов для максимального эстетического эффекта. Практический совет: растения не высаживайте слишком густо, чтобы каждому хватало места.
В первый год цветение может быть не очень обильным, но на второй-третий год газон станет особенно красивым!
Для создания мавританского газона рекомендуется закупать смесь семян в количестве примерно 0,5−0,7 кг на 1 кв. метр. Это обеспечит равномерное покрытие и плотность трав. К примеру, в таком соотношении:
— Овсяница красная (Festuca rubra) — 40%
— Полевица белая (Agrostis alba) — 30%
— Мятлик луговой (Poa pratensis) — 20%
— Цветочные добавки: ромашка, василек, васильки и полевые цветы — 10%.
Такие пропорции — не догма!
Главное понимать основное — мавританский стиль газона — это декоративная цветущая лужайка, в которой наряду с низкорослыми злаками высаживают смесь яркоцветущих однолетних и многолетних луговых цветов.
Такая композиция не только очень красива, но и экологична, помогает привлекать насекомых-опылителей, не требует частого скашивания.
Вот подробнее о растениях, которые могут входить в такие смеси:
Злаки (тонконог, овсяница, мятлик и др.) Они обеспечивают плотность газона, устойчивость к вытаптыванию. Создают фон для ярких цветов, быстро всходят и хорошо разрастаются. К тому же не требуют сложного ухода, так как сохраняют декоративность даже без частого кошения.
Маки (Papaver rhoeas — мак-самосейка) это яркие крупные цветки (красные, розовые, белые оттенки). Легко размножаются самосевом, цветут с июня по август. При этом создают живописные, «луговые» пятна на газоне. А еще — привлекают пчёл и бабочек.
Васильки (Centaurea cyanus) все понмят эти синие, голубые, белые и розовые полевые цветы. Они долго цветут (с июня до сентября). Растения засухоустойчивы, неприхотливы. Хорошо смотрятся в композиции с маками и другими однолетниками. Привлекают природных опылителей.
Лен (Linum usitatissimum — лен культурный, Linum perenne — лен многолетний), имеет тонкие стебли, изящные голубые цветки. Цветение обильное, но недолгое (каждый цветок держится 1 день, но бутонов много). Зато растения обогащают цветовую гамму газона. При этом лен засухоустойчив и неприхотлив.
Календула (Calendula officinalis) — оранжевые или жёлтые цветы. Цветёт с июня до заморозков, легко размножается самосевом. Привлекает пчёл, а заодно обладает фитонцидными свойствами -отпугивает некоторых вредителей.
Нивяник (Leucanthemum vulgare — поповник, «ромашка») — всем знакомые крупные белые со жёлтым центром цветы. Цветёт с июня по август. Это — многолетник, устойчивый к вытаптыванию и засухе. Хорошо смотрится в сочетании с васильками и маками.
Другие возможные растения для мавританского газона:
Люпин — высокие свечки голубых, розовых, белых и жёлтых цветов.
Клевер — розовый, белый; обогащает почву азотом, декоративен.
Дельфиниум — высокие синие, голубые, фиолетовые цветы.
Гвоздика травянка — низкие розовые цветы, образуют ковёр.
Мавританский газон требует минимального ухода: НО! Недостаточно раз в сезон скашивать его до 3−5 см, чтобы сохранить декоративный эффект.
Важно делать это вовремя, так как основная масса цветов в мавританском газоне — однолетники, газон косят только после того, как они созреют и дадут семена.
Полив — по необходимости, преимущественно в засушливое время.
Продолжение следует…
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