В РФ с начала 2025 года приехали более 20 тысяч туристов из Евросоюза

Россия в январе-марте 2025 года приняла более 21 тыс. туристов из стран Европейского союза. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
Больше всего приезжать в Россию из ЕС предпочитают граждане Германии. В первом квартале в РФ с целью туризма въехали более 7 тыс. немцев.
На втором месте по количеству туристов из Евросоюза оказались эстонцы — почти 2,8 тыс. человек. Замкнули тройку лидеров жители Польши, совершившие 2,2 тыс. визитов в Россию.
Также в первом квартале в РФ с туристической целью въехали почти 1,9 тыс. граждан Латвии и 1,7 тыс. резидентов Италии.
Российским туристам ранее предложили экстремальные путешествия в Калининградскую область.