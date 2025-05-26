Известия: работники «Ашана» делят общежитие с тараканами

В материале указывается, что сейчас в России набирают популярность нелегальные хостелы, организованные для работников гипермаркетов, приезжающих на заработки. Например, в Москве функционируют десятки подобных незаконных общежитий. Чаще всего они располагаются в непосредственной близости от крупных торговых центров и магазинов федеральных сетей, а порой — даже в одном здании с ними. Редакция издания отправила запрос в Роспотребнадзор с целью проверить данные общежития.