Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский зоопарк показал новую постоялицу — пуму Церу

Животное приехало для формирования репродуктивной пары.

Источник: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке пополнени: из Казани приехала девятимесячная пума Цера. Как сообщает пресс-служба учреждения, она провела с утки в пути на автомобильном транспорте в сопровождении сотрудников.

Цера к нам приехала не просто так, а для формирования репродуктивной пары.

«Пока можем сказать, что адаптация прошла прекрасно: малышка чувствует себя хорошо, нашла общий язык с сотрудниками и уже стала всеобщей любимицей. Чтобы вы тоже в неё влюбились, мы решили заснять, как задорно она веселится с игрушками. Сегодня был, например, дюже прекрасный валенок с букетом и шерстью внутри. Цера раскатала всё», — написали сотрудники учреждения под милым видео Церы в соцсети.