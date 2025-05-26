Челябинский зоопарк показал новую постоялицу — пуму Церу

«Пока можем сказать, что адаптация прошла прекрасно: малышка чувствует себя хорошо, нашла общий язык с сотрудниками и уже стала всеобщей любимицей. Чтобы вы тоже в неё влюбились, мы решили заснять, как задорно она веселится с игрушками. Сегодня был, например, дюже прекрасный валенок с букетом и шерстью внутри. Цера раскатала всё», — написали сотрудники учреждения под милым видео Церы в соцсети.