Челябинский зоопарк показал новую постоялицу — пуму Церу

В Челябинском зоопарке пополнени: из Казани приехала девятимесячная пума Цера. Как сообщает пресс-служба учреждения, она провела с утки в пути на автомобильном транспорте в сопровождении сотрудников.
Цера к нам приехала не просто так, а для формирования репродуктивной пары.
«Пока можем сказать, что адаптация прошла прекрасно: малышка чувствует себя хорошо, нашла общий язык с сотрудниками и уже стала всеобщей любимицей. Чтобы вы тоже в неё влюбились, мы решили заснять, как задорно она веселится с игрушками. Сегодня был, например, дюже прекрасный валенок с букетом и шерстью внутри. Цера раскатала всё», — написали сотрудники учреждения под милым видео Церы в соцсети.