Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Охотского района оштрафован за нарушения

Их обнаружили в работе по программе «Дальневосточный гектар».

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Охотского района выявила нарушения в работе местной администрации при реализации программы «Дальневосточный гектар». Зафиксировано три случая несоблюдения сроков рассмотрения заявлений граждан на получение земельных участков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Надзорное ведомство выявило факты несвоевременного реагирования на обращения жителей. Внесено представление главе округа, оно полностью исполнено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков». Назначен штраф в размере тысячи рублей.

В прокуратуре Хабаровского края заверили, что приняты все меры для недопущения подобных нарушений в будущем.

Ранее в школе поселка Солнечный прошел урок безопасности у воды.