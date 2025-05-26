Глава администрации Охотского района оштрафован за нарушения

Надзорное ведомство выявило факты несвоевременного реагирования на обращения жителей. Внесено представление главе округа, оно полностью исполнено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков». Назначен штраф в размере тысячи рублей.