Глава администрации Охотского района оштрафован за нарушения

Прокуратура Охотского района выявила нарушения в работе местной администрации при реализации программы «Дальневосточный гектар». Зафиксировано три случая несоблюдения сроков рассмотрения заявлений граждан на получение земельных участков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Надзорное ведомство выявило факты несвоевременного реагирования на обращения жителей. Внесено представление главе округа, оно полностью исполнено. Должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье «Нарушение должностным лицом установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков». Назначен штраф в размере тысячи рублей.
В прокуратуре Хабаровского края заверили, что приняты все меры для недопущения подобных нарушений в будущем.
Ранее в школе поселка Солнечный прошел урок безопасности у воды.