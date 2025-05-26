Российские ученые представили нейросеть для обнаружения у недоношенных патологий

Ученые из Новосибирска создали модель нейросети, предназначенную для раннего обнаружения ретинопатии у детей, родившихся раньше срока. Подробнее о инновационной технологии ТАСС рассказали сами исследователи.
«В процессе разработки было создано пять разных моделей, каждая из которых тестировалась на 20 тысячи снимках глазного дна с разными степенями ретинопатии. В итоге удалось достигнуть того, что созданная модель корректно распознает заболевание на 98 снимках из 100», — подчеркнули в ТАСС.
Ретинопатия представляет собой серьезное нарушение тканей глазной сетчатки, которое при отсутствии своевременного лечения может вызвать необратимые изменения зрительного нерва и привести к полной утрате зрения.
В настоящее время выявление этого заболевания требует проведения сложных диагностических процедур, включающих расширенный осмотр глазного дна с использованием специального оборудования и дополнительных методов анализа.
Постоянное внедрение передовых технологий в отечественную систему здравоохранения уже дает свои плоды. Ранее специалисты сообщили, что каждый родившийся в этом году малыш имеет все шансы дожить до почтенного 100-летия.