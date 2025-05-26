Российские ученые представили нейросеть для обнаружения у недоношенных патологий

«В процессе разработки было создано пять разных моделей, каждая из которых тестировалась на 20 тысячи снимках глазного дна с разными степенями ретинопатии. В итоге удалось достигнуть того, что созданная модель корректно распознает заболевание на 98 снимках из 100», — подчеркнули в ТАСС.