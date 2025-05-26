В красноярском Татышев-парке появился почтовый ящик для отправки открыток

В Красноярске на острове Татышев появился еще один почтовый ящик для отправки открыток. Как рассказали в администрации парка, он находится на детской площадке «Маленький Татышев».
— Ящик открывают каждую неделю и отправляют письма по указанным адресам, — добавила пресс-служба общественного пространства.
Купить открытку можно в визит-центре парка. После этого остается заполнить ее и опустить в почтовый ящик.
Ранее мы писали, что на улице Дубровинского ввели новые ограничения движения. Они продлятся до 22:00 25 июня и связаны со вторым этапом ремонта тепловых сетей.