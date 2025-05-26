Главу Черлакского района Омской области оштрафовали за оскорбление депутатов

Они уточнили, что глава района, не сумев добиться нужного решения законными методами, перешел на личности. В результате суд применил наказание по статье № 5.61 КоАП РФ, депутат заплатит за оскорбление 50 тысяч рублей. При этом закон допускает более суровые санкции — штраф до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на год.