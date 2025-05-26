Главу Черлакского района Омской области оштрафовали за оскорбление депутатов

23 мая 2025 года Черлакский мировой суд решил оштрафовать главу района Алексея Меркушова. Причина — оскорбление депутатов местного Совета. Как пояснили в официальной группе Омского обкома КПРФ во «ВКонтакте», конфликт возник на фоне споров о переходе на одноуровневую систему муниципального управления.
«Даже если вы — глава района, не стоит оскорблять депутатов Совета. Это непосредственные подчиненные могут стерпеть любой разнос. А депутаты — не сотрудники администрации, это другая, абсолютно самостоятельная ветвь власти. Депутаты могут защитить свои честь и достоинство», — прокомментировали скандал коммунисты.
Они уточнили, что глава района, не сумев добиться нужного решения законными методами, перешел на личности. В результате суд применил наказание по статье № 5.61 КоАП РФ, депутат заплатит за оскорбление 50 тысяч рублей. При этом закон допускает более суровые санкции — штраф до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на год.