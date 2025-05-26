Собянин сообщил о ещё двух беспилотниках, сбитых на подлёте к Москве

Российские военные уничтожили ещё два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы, сообщил глава города Сергей Собянин.
«Силы ПВО (противовоздушной обороны — прим. ред.) сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте падения обезвреженных БПЛА находятся специалисты экстренных служб.
Напомним, ранее, ночью 26 мая, Собянин проинформировал об одном дроне, сбитом силами противовоздушной обороны на подлёте к российской столице.
Также сообщалось, что в аэропортах Жуковский, Домодедово и, а воздушной гавани Калуги были временно введены ограничения на приём и выпуск самолётов.